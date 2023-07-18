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Cemal Enginyurt 147 bin lira maaş aldığını söyleyince sunucu şaşkına döndü: Gerçek mi?

Politika Haberleri

Son seçimde CHP listesinden TBMM'ye giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, canlı yayında milletvekili emekli aylığı ve vekil maaşıyla birlikte aylık toplamda 147 bin lira aldığını açıkladı. O anlarda şaşıran sunucu ise "Gerçek mi dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu açıklayan Enginyurt, sunucu Ebru Baki'nin şaşırmasına neden oldu. Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" dedi.

Dün akşam canlı yayınlanan bir programa, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un sözleri damga vurdu. Enginyurt kendisi gibi emekli olup da vekilliğe devam edenlerin maaşlarını açıkladı. Hem emekli hem vekil maaşıyla toplam 147 bin lira aldığını belirten Enginyurt, sunucu Ebru Baki'yi de şaşırttı. Baki, Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

TEPKİ GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Enginyurt ise bazı vatandaşların kendisine konuyla ilgilitepki gösterdiğini söyleyerek "Bana yazıyorlar göbeğin şişmiş bak bak diyorlar" dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Cemal Enginyurt Demokrat Parti Ebru Baki Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Uğur Çetin:

Emekliler emeklemeye başlasın

Cevap Yaz06Yayından Kaldır
Hakparti:

Hem millet vekili maaşı alıyor birde emekli vekil maaşı alıyor bunun gibi birsürü var meclise çökmüşler başta mhpde nasıl bir düzen bu gerçek bir Müslüman allahtan korkan kuldan utanan bunu yapmaz bunlar için vatan millet hikaye partininde önemi yok

Cevap Yaz117Yayından Kaldır
Hüdaverdi Üçtaş:

Yazık ki çok yazık oldum olası düzen ve sistem bu işte bu memlekette enflasyon düşer mi

Cevap Yaz280Yayından Kaldır
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