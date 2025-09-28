Celal Fırat, Bursa'da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi

Haberler

TBMM'de görevli DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik mesajları verdi. Fırat, toplumsal sorunlara birlikte çözüm üretme çağrısında bulundu.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir davet salonunda düzenlenen programda konuşan Fırat, el ele verecek ve birbirinin derdine merhem olabilecek bir süreci yaşamayı umut ettiklerini söyledi.

Fırat, "Şu an bu ülkede dün, bugün, yarın neler yaşayacağımızı, neler yaşatabileceğimizi el ele vererek, birbirimizin elini tutarak yaratmamız lazım." dedi.

DEM Parti Parti Meclisi Üyesi Resul Baykara, DEM Parti Bursa İl Başkanı Abide Ok'un da konuşma yaptığı toplantıya sivil toplum kuruluşları ve partililer katıldı.

