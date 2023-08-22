Celal Bayar'ın anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 37'nci yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezarı başında törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, daire ve kurum müdürleri ile Bayar ailesi katıldı. Tören, Bayar ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi.