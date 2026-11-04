Celal Adan, TBMM Genel Kurulu'nda 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, "Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu" hakkındaki konuşmasında, kentin düşman işgali döneminde zorluklara göğüs gerdiğini söyledi.

Tekirdağlıların kahramanlık öyküleriyle büyüdüğünü dile getiren Taşcı, vatan mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Gaziantep" hakkındaki konuşmasında, kentin ihracat merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Gaziantepli sanayicilerin maliyet artışları ve alım gücünün düşmesi dolayısıyla bazı sorunlar yaşadığını aktaran Öztürkmen, yeni teşvik paketlerinin gündeme getirilmesini istedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi.

Zirve'nin Ankara'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Yıldız, Türkiye'nin bu yıl önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin, dünyanın yeni sınamalardan geçtiği bu dönemde birleştirici diplomatik yaklaşımını sürdürdüğünü vurgulayan Yıldız, Zirve kapsamında ortak alfabe çalışmalarıyla dilde birliğin pekiştirileceğini kaydetti.

Yıldız, Türk devletleri arasında farklı alanlarda işbirliklerinin artırılacağını anlattı.

Kaynak: AA