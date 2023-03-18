Çavuşoğlu, Mısır'da duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi seçim sonrası bir araya gelecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süre gergin seyreden ilişkilerin ardından Dünya Kupası'nın açılışı için davet edildiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşması gündem olmuştu. Bugün Mısır'a giden ve açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Türkiye seçim sürecine girdi. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi hemen seçim sonrası bir araya gelecektir. Zamanlamasına kendileri karar verir. Hazırlığını yapmak bize düşer." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaşmıştı. Bu kısa görüşme, Sisi'nin Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Genelkurmay Başkanı iken yönetime el koymasının ardından Türkiye ile Mısır arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçmişti.

SEÇİM SONRASINI İŞARET ETTİ

İki ülke arasındaki ilişkiler normalleşme sürecine girerken bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'a resmi ziyarette bulundu. "Dokuz yıllık bir boşluktan bahsettiniz. Normalleşmede nasıl bir takvim işleyecek?" sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Türkiye seçim sürecine girdi. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi hemen seçim sonrası bir araya gelecektir. Biz bunun için gerekli hazırlıkları yapacağız" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Tokalaşmaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akdeniz'de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir dedik. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı, yeniden görüşeceğiz" demişti.