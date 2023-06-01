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Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'e mesaj: Teröre karşı somut adımlar atın

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'e, Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme ve terörizmle mücadelede somut adımlar atma çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin ifadelerini yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımda, "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur." sözlerine yer verdi.

Billström, Twitter'da, toplantıya ilişkin paylaşımında, "Bugün Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, üye devletlerin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdi. Bu, Türkiye ve Macaristan'a, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda çok açık bir mesaj." ifadesini kullanmıştı.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya gelerek, 11-12 Temmuz'da yapılacak Vilnius Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları ele alıyor.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Politika

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