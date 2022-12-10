Çarşambalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve vatandaşlara seslenmek için Samsun'a geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek tarihi miting öncesi Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çarşamba'nın simgesi yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasket hediye etti.

Bir dizi toplu açılışı gerçekleştirmek ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etmek için Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Çarşambalılar coşkuyla karşıladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile birlikte miting alanına hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı; Çarşamba'nın geleneksel rahvan at yarışları ekibi, Çarşamba Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve vatandaşlarla birlikte karşıladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çarşamba'nın simgesi yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasketini de hediye etti.

Samsun, 'Türkiye Yüzyılı'na Hazır

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve tarihi miting için Samsun'a geldi. Şehrimize teşrif eden Cumhurbaşkanımızı karşılayarak kendisine Çarşambamızın simgesi 8 köşe kasketimizi ve yumurta topuk ayakkabımızı hediye ettik. Halk oyunları ekibimiz, geleneksel rahvan at yarışçılarımız, büyük küçük demeden tüm hemşehrilerimizle bu ana tanıklık ettik. Tüm Çarşambalı hemşehrilerim adına Cumhurbaşkanımıza ilçemize sağladığı yatırımlar ve katkılar için teşekkürlerimi arz ediyorum. Büyük bir coşku ve kalabalık hakim Samsunumuzda. Türkiye Yüzyılı başlıyor; huzurla, güvenle, yeni projelerle hep birlikte hazırız. Milletimizden aldığımız güçle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. 'Durmak yok, yola devam' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde; 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla, AK Parti ailesi olarak aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz." - SAMSUN