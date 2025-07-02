Canlı yayında tansiyon yükseldi: CHP'li Çiçek'ten gazeteciye tehdit gibi sözler

Canlı yayında tansiyon yükseldi: CHP'li Çiçek'ten gazeteciye tehdit gibi sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Dursun Çiçek ile canlı yayında cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden tehditvari sözler sarf ettiği gazeteci Sinan Burhan arasında tartışma yaşandı. Çiçek'in "Bizim adayımız İmamoğlu olur Yavaş olur. Seçimi kaybediyorsunuz, ona göre yeni iş arayın" sözlerine Burhan, "Hangi gazetecilerin işsiz kalacağının şeceresini mi tuttunuz? Ben kendi doğrularımı söylemekten vazgeçmem" şeklinde yanıt verdi.

CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında tv100'de gerçekleşen bir canlı yayında tansiyon yükseldi.

"YENİ İŞ ARAYIN"

Program sırasında Dursun Çiçek, "Şimdi Sinan Bey, bizim adayımız İmamoğlu olur, Mansur Yavaş olur. Seçimi kaybediyorsunuz, ona göre yeni iş arayın" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Sinan Burhan sert tepki gösterdi.

"HANGİ GAZETECİLER İŞSİZ KALACAK ONUN ŞECERESİNİ Mİ TUTTUNUZ?"

Burhan, Çiçek'in sözlerini basın özgürlüğüne tehdit olarak nitelendirerek, "Siz de bir şecere tutuyorsunuz. Hangi gazeteciler bizim aleyhimizde konuştu, hangi gazetecilere ceza vereceğiniz, hangi gazeteciler işsiz kalacak, onun şeceresini mi tuttunuz?" şeklinde yanıt verdi.

"DOĞRULARIMI SÖYLEMEKTEN ASLA VAZGEÇMEM"

Gerilim devam ederken Çiçek, "CHP'ye böyle şiirler yazıp övgüler dizemeyeceğine göre, televizyonlar kapanacak, televizyonlar davet etmeyecek. Başka bir iş bulsun diyorum" diyerek açıklamasını sürdürdü.

Burhan ise bu ifadelerin demokrasiyle bağdaşmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Demokratik yollar değil de 'biz talimat vereceğiz, onu kes, bunu çıkartmayacağız, bunu engelleyeceğiz' diyorsanız, ben kendi çizgimden hiç vazgeçmem. İstediğiniz kadar bunu söyleyin, ben kendi doğrularımı söylemekten asla vazgeçmem."

"İŞTE CHP TARZI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ"

Tartışma sonrası Sinan Burhan, canlı yayındaki konuşmaları sosyal medya hesabından paylaşarak Dursun Çiçek'in kendisini işten attırmakla tehdit ettiğini ileri sürdü. Burhan paylaşımında, "Dursun Çiçek'ten tehdit. CHP iktidara gelince beni işten atacaklarmış. Sözde yandaş kanalları kapatacaklarmış. İşte CHP tarzı basın özgürlüğü..." ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Hamza Temur - Politika
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında

Bakan Yumaklı'dan yüreklere su serpen açıklama
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Bir dönem "Eniştem" diyordu! Aşkın ilk fotoğrafı geldi
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar

Milyonlarca sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.