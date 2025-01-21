Canlı yayında dikkat çeken iddia: İmamoğlu aday olursa Yavaş ayrılıp adaylığını ilan eder

TV100'de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"İMAMOĞLU ADAY YAPILIRSA MANSUR YAVAŞ AYRILIP ADAY OLUR"

İddiasını Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara dayandıran Burhan "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı aday gösterilirse böylece hukuk noktasında korunur diyenler var diye sordum. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan, "Bu aday gösterme sürecinin hiçbir hukuki ve teknik altyapısının olmadığı yönünde. Ve böyle bir adaylık açıklaması yapılır ise parti içerisinde ciddi manada kaynama ve bölünme olur. Sayın Mansur Yavaş başka formüller arar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Mansur Yavaş'ı tutmak imkansız hale gelir. Eğer Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse Sayın Mansur Yavaş ayrılıp cumhurbaşkanı adayı olur" yorumunu aldım" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU AKPOLAT RAHATSIZLIĞINI ÖZEL'E İLETMİŞ"

Öte yandan Burhan, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla konuştum. Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Rıza Akpolat soruşturması için neden yorumda bulunmadığını sordum. Bana verdikleri cevap ise şöyle; "Sayın Kılıçdaroğlu, Rıza Akpolat ile ilgili seçim öncesi ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ile ilgili rahatsızlığını Özgür Özel'e ifade etti. Ve Özel'in Rıza Akpolat'ı aday göstermemesi gerektiğini söyledi" sözlerini sarf etti.