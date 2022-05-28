Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan muhtarlar Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etmek için Ankara'ya gittiler.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan muhtarlar Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etmek için Ankara'ya gittiler.

Muhtarlar AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile birlikte Ulucanlar Cezaevi müzesini gezdiler. Gezi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret ettiler. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ında aralarında bulunduğu ziyarette talepler değerlendirildi. Düzenlenen ziyaretlere Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, Terzialan Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Orta, Hüseyin Engin ve muhtarlar katıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Çanakkale Hisarcık Türkiye Ankara Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title