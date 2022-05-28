Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti - Haberler

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan muhtarlar Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etmek için Ankara'ya gittiler.

Muhtarlar AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile birlikte Ulucanlar Cezaevi müzesini gezdiler. Gezi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret ettiler. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ında aralarında bulunduğu ziyarette talepler değerlendirildi. Düzenlenen ziyaretlere Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, Terzialan Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Orta, Hüseyin Engin ve muhtarlar katıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Politika