Çankırı'da Narkotik Uygulaması: 1522 Kişi ve 793 Araç Sorgulandı

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 1522 kişi ve 793 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan dolayı adli işlem yapıldı ve idari para cezaları uygulandı.