Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

Çankırı Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi. Yürüyüşte yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla Çankırı'da yürüyüş yapıldı, yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çankırı Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, Fuar Yolu mevkisinde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen grup, Atatürk Bulvarı üzerinden Ahmet Yesevi Camisi'ne ulaştı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Gökçek, 100 yılı aşkın sürede yüzbinlerce Filistinlinin katledildiğini, milyonlarcasının topraklarından sürüldüğünü, kalanların da Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da açık hava hapishanesine mahkum edildiğini söyledi.

Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı dramın tarihte örneği olmadığını belirten Gökçek, "Filistin halkı her türlü hakları ellerinden alınmış, açlığa, susuzluğa, yokluğa terk edilmiş, bizzat kardeşleri tarafından yalnız bırakılmış, uluslararası hukuktan mahrum şekilde hayatta kalma mücadelesi vermektedir. İsrail'in sistematik kitlesel saldırılarında bebek, çocuk, kadın, hasta, yaşlı, hemşire, doktor, gazeteci, okul, hastane ayrımı yapılmamakta, her yıl binlerce masum hayatını kaybetmekte, buna rağmen dünya soykırıma sessiz kalmakta, hatta İsrail'e koşulsuz destek vermektedir." dedi.

Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini dile getiren Gökçek, "Filistin yalnız değildir. Özellikle Türkiye her zaman tüm imkanlarıyla Filistin'in yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Çankırı Filistin'e Destek Platformu olarak Filistin davasını sarsılmaz şekilde savunmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.