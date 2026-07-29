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Çankırı'da görevden alınan İl Başkanı Ağaoğlu ve partililer CHP'den istifa edip, Yeni Parti'ye geçti

Çankırı'da görevden alınan İl Başkanı Ağaoğlu ve partililer CHP'den istifa edip, Yeni Parti'ye geçti
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ÇANKIRI’da daha önce görevden alınan CHP İl Başkanı Galip Ağaoğlu, partisinden istifa ettiğini ve çok sayıda partili ile birlikte Yeni Parti’ye geçtiklerini duyurdu.

ÇANKIRI'da daha önce görevden alınan CHP İl Başkanı Galip Ağaoğlu, partisinden istifa ettiğini ve çok sayıda partili ile birlikte Yeni Parti'ye geçtiklerini duyurdu.

CHP İl Başkanlığı önünde toplanan Galip Ağaoğlu ve beraberindeki çok sayıda partili Karatekin Parkı'na kadar yürüdü. Burada konuşan Ağaoğlu, CHP İl Başkanlığı görevinden alındığını hatırlatarak, "Şahsıma tebliğ edilen görevden alma kararı benim için bir cezalandırma değil, onur nişanesidir. Seçilmişlerin iradesini yok sayanların verdiği hiçbir karar vicdanımda da, mücadelemizde de hüküm ifade etmez. Ben, koltuğunu korumak uğruna her güce boyun eğenlerle değil; bedel ödemeyi göze alanlarla yürümeyi seçtim. Bugün bu karar, doğru yerde durduğumuzun en açık göstergesidir. Ben görevimi değil, yalnızca unvanımı bıraktım. İnancımı, mücadelemi ve yol arkadaşlarımı değil. Bu doğrultuda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden de istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Bundan sonraki siyasi mücadelemizi, Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulacak Yeni Parti'de sürdürme kararı aldık. Yolumuz değişmiştir; ancak milletimize, demokrasiye ve halkın iradesine olan bağlılığımız ilk günkü kararlılığıyla devam etmektedir. Bu kararı verenlere tek sözüm şudur; makamlar geçicidir, onur kalıcıdır. Ben bugün görevden alınmadım; aksine, doğru tarafta durmanın şerefini bir kez daha kazandım" dedi. Açıklamanın ardından partililer, CHP rozetlerini çıkartarak Yeni Parti'ye geçiş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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