Çankırı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zaferi Kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından, Çankırı'da vatandaşlar sokaklara akın etti. Vatandaşlar araçları ile caddelerde konvoy oluşturarak kutlama yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından, Çankırı'da vatandaşlar sokaklara akın etti.

2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından, Çankırı'da vatandaşlar büyük coşku yaşadı. İl merkezinde sokaklara akın eden vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutladı. Adeta sokaklara akın eden vatandaşlar büyük coşku yaşadı. Vatandaşlar araçları ile caddelerde konvoy oluşturarak kutlama yaptı. Belediye Meydanı'nda vatandaşlara seslenen AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "14 Mayıs'ta hep beraber sandıklara gittik ve Çankırı'da Cumhur İttifakı'nın 2-0'lık neticesi ve Türkiye 5'inciliğiyle bu seçimleri tamamladık. Cumhur İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmıştır, hayırlı olsun. TBMM'de Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı 323 olarak milletimiz tarafından belirlenerek açık ara bir şekilde Cumhur İttifakı yasamada galibiyeti elde etmiştir. Hep beraber 2. tur seçimlerinde Türkiye'de bugün sandıklar koştuk. Allah'a çok şükür, 7 düvele rağmen yüzde 52,5 oy ile Cumhurbaşkanımız seçimleri kazandı, adam kazandı." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Çankırı'nın Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren iller arasında ilk 3'e girdiğini belirterek vatandaşlara teşekkür etti. - ÇANKIRI