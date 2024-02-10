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Çankırı'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

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AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında belediye başkan adayları tanıtıldı. Programa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da katıldı.

ÇANKIRI'da, AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adayları tanıtım toplantısı düzenlendi. Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonunda yapılan programa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İl Başkanı Koray Erdoğan, Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, ilçe belediye başkanları ile adayları ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz ile birlikte Çankırı için birlikte güçlü bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezeravcı'yı tebrik eden Akbaşoğlu, "Bakın, Türk astronotumuz gerçekten hayal denilen bir gerçeği hep beraber o gururu bizlere yaşattı. Bunun altyapısını kurduk. Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Bununla ilgili birçok mesafeler kat ettik. Dünyada insansız hava araçlarında bir numarayız. Allah'a çok şükür bunun yazılımlarını, teknolojik yazılımlarını, teknolojik üstünlüğünü ortaya koyan bizim gençlerimiz" dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine de Akbaşoğlu, Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akbaşoğlu, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Muhammet Emin Akbaşoğlu Milletvekili AK Parti Çankırı Partiler Politika Güncel Haberler

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