Canik'e 4,5 yılda 372 milyon TL'lik yatırım

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye 4,5 Yılda 372 Milyon TL'lik yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Samsun'un Canik ilçesine 4,5 yılda önemli projeler kazandırdıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kenti yeni proje ve yatırımlarla yeni kimliğine kavuşturduklarını ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, belediye olarak ilçeye kazandırdıkları Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Yeni Bulvar Yolu, Canik İş Merkezi, 4 adet yeni Hanım Konağı, Canik Ters Ev, Canik Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), Şehr-i Canik Konağı, Canik Sıfır Atık Köyü, Canik Orman Okulu, Samsun'un Uludağ Engelsiz Yaşam Parkı dahil 25 yeni park, Canik İlçe Halk Kütüphanesi, Canik Gençlik Merkezi, Kuzey Yıldızı Sosyal Yaşam Merkezi, Canik Doğal Yaşam Merkezi, Yürüyüş Yolları ve Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları ile ilçeye yeni bir imaj kazandırdıklarının altını çizdi.

"Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü akıncı nesillere ilham oluyor"

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde eğitimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kuzey Yıldızı Mahallemizde 3 bin 96 metrekare proje alanı üzerine 4 katlı bir yapı olarak inşa ettiğimiz Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Özel olarak oluşturduğumuz platform üzerine kurduğumuz AKINCI TİHA'nın gençlerimize ve çocuklarımıza ilham olduğu kampüsümüzde, 8 keşif alanı, Deneyap ve Girişimcilik Atölyelerimizin de dahil olduğu toplam 10 atölye bulunuyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız belediyemizin alanında uzman eğitmenleri eşliğinde bilim ve teknoloji alanında uygulamalı bir şekilde eğitim alırken, yeteneklerini keşfediyor" dedi.

Yeni Bulvar Yolu

Yeni Bulvar Yolu yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canikimizin ulaşımı rahatlatacak, vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak Yeni Bulvar Yolumuzun yapım çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir yapıya sahip olacak Yeni Bulvar Yolumuzu tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Şehr-i Canik Konağı

Şehr-i Canik Konağı'nda, Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin hizmete girdiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "9 bin metrekareden büyük proje alanı üzerine yapımı tamamladığımız Şehr-i Canik Konağımızı ilçemize kazandırdık. Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Şehr-i Canik Konağımız içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine girdi. İçerisinde vatandaşlarımızın son teknoloji diş üniteleri bulunan Canik Ağız ve Diş Merkezi'nin yer aldığı, ticari alanları ve kapalı otoparkı bulunan her anlamda örnek bir projeyi ilçemize kazandırdık" şeklinde konuştu.

"Canik Ters Ev eğlencenin adresi oldu"

Canik Ters Ev'de şehir içinden ve şehir dışından vatandaşları ağırladıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, "Kendine has konseptiyle görenlerin büyük ilgisini çeken, özel fotoğraf ve video alanları ile seyir terası bulunan Canik Ters Evimizde, şehir içinden ve şehir dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Canik Ters Ev'de her yaş grubundan vatandaşlarımız keyifli dakikalar geçiriyor. Öğrencilerimiz, 372 metrekare proje alanı üzerinde yapımı tamamladığımız Canik Ters Evimizi gruplar halinde öğretmenleriyle birlikte ziyarete geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeni Hanım Konakları hizmette

İlçeye 4 adet yeni Hanım Konağı kazandırdıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimizi sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturduğumuz yeni Hanım Konakları'nı ilçemize kazandırdık. Gaziosmanpaşa, Kuzey Yıldızı, Karşıyaka ve Uludağ Mahallelerimizde kazandırdığımız 4 adet yeni Hanım Konağıyla, aynı zamanda hanım kardeşlerimize yeni sosyal ortamlar sunduk" açıklamasında bulundu.

"Canik'te vatandaşlar meslek sahibi oluyor"

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarıyla mesleki istihdama katkıda bulunduklarının altını çizen İbrahim Sandıkçı, "CAMEK'te kurduğumuz atölyelerimizde vatandaşlarımıza uygulamalı mesleki eğitim imkanı sunuyoruz. Vatandaşlarımız aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimler neticesinde sertifikalarını alarak meslek sahibi oluyor. Vatandaşlarımız farklı sektörlerde istihdam olurken, kimi vatandaşlarımız ise kendi işletmelerini açıyor. CAMEK'te vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Mobilya Tasarım Kursu, CNC Operatörü Kursu, Mobilya Döşeme Kesim Kursu ve Mobilya Döşeme Dikim Kursu olmak üzere dört farklı alanda eğitim vermekteyiz" açıklamasında bulundu.

Başkan Sandıkçı; Canik Orman Okulu, Sıfır Atık Köyü, 25 adet yeni park, Canik İlçe Halk Kütüphanesi, Etüt Merkezi, Canik İş Merkezi, Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları, Canik Doğal Yaşam Merkezi ile Canik Gençlik Merkezi ile de kenti yeni kimliğine kavuşturduklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN