Canan Kaftancıoğlu'nu küplere bindiren iddia: Cevap verirken ağzını bozdu

Canan Kaftancıoğlu'nu küplere bindiren iddia: Cevap verirken ağzını bozdu
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin göreve başlarken, Canan Kaftancıoğlu binaya gitmedi. Kaftancıoğlu sosyal medyada sağduyu çağrısı yaparken, FETÖ firarisi Tarık Toros'un "tehdit edildiği için sessiz" iddiasına sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "FETÖ'cü yavşak" ve "Yürü git, ağababanı yolla" sözleriyle yanıt verdi.

CHP'de şaibeli kurultay davalarının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in göreve başlaması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. İl Başkanlığı'na gitmeyen Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla partilileri sağduyuya davet ederken, FETÖ firarisi Tarık Toros'un sözlerine çok sert tepki gösterdi.

TEKİN GÖREVE BAŞLADI, KAFTANCIOĞLU KATILMADI

Mahkeme kararıyla delegelere para verildiği iddialarının ardından sonuçlanan davada, Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi. Tekin günlerdir 8 Eylül'de il başkanlığına gideceğini açıklamıştı. İddialara göre o gün Canan Kaftancıoğlu da orada bulunacaktı. Ancak Tekin dün binaya gittiğinde Kaftancıoğlu'nun gelmediği görüldü.

SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI

Kaftancıoğlu, ortaya atılan iddialar sonrası sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı. Partilileri sükûnete davet eden Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün olumlu bir katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmaktan ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum."

FETÖ FİRARİSİ TARIK TOROS'UN İDDİALARI

Firari FETÖ'cü gazeteci Tarık Toros ise sosyal medya yayınında, Kaftancıoğlu'nun Gürsel Tekin'i yalnız bırakmasıyla ilgili "Hakkında yürütülen davalarla tehdit ediliyor" iddiasını ortaya attı.

KAFTANCIOĞLU AĞZINI BOZDU

Bu sözlere çok sert yanıt veren Kaftancıoğlu, Toros'un videosunu alıntılayarak "Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim… Ulan FETÖ'cü yavşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız. Eleştiriyi anlarım da size ne oluyor, onu hâlâ anlamadım. Sizlere benzemem. Ne iş birlikçi olurum ne de tehditlerden korkar susarım. Şimdi yürü git, varsa ağababanı yolla!" ifadelerine yer verdi.

ARSLANAOĞLU Hakan:

Allah, yarattığı insanın yüzüne göre karakter veriyor.

