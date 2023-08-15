Çanakkale'nin Çan ilçesinde CHP'nin 38. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen CHP'nin 38. Olağan İlçe Kongresi'nde, İlçe Başkanlığına İlhan Demiral getirildi. Kongreye, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, 24. Dönem CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve 24. Dönem Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan ile partililer katıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen CHP'nin 38. Olağan İlçe Kongresi'nde, İlçe Başkanlığına İlhan Demiral getirildi.
Çan Belediyesi Düğün Salonu'ndaki kongrenin divan başkanlığını CHP İl Başkanı Doğan Ateş yaptı.
Tek listenin yer aldığı ve 176 delegenin oy kullandığı kongrede Demiral, CHP Çan İlçe Başkanı seçildi.
Kongreye, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, 24. Dönem CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve 24. Dönem Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan ile partililer katıldı.