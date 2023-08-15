Çanakkale'nin Çan ilçesinde CHP'nin 38. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen CHP'nin 38. Olağan İlçe Kongresi'nde, İlçe Başkanlığına İlhan Demiral getirildi. Kongreye, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, 24. Dönem CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve 24. Dönem Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan ile partililer katıldı.