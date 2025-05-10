Çanakkale'de Zincirleme Trafik Kazası: İki Cumhuriyet Savcısı Görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili olarak 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili olarak 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatlarımızı kaybettiğimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma sürdürülmektedir." - ANKARA