Çanakkale'de Zincirleme Trafik Kazası: İki Cumhuriyet Savcısı Görevlendirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale'deki zincirleme trafik kazası sonrası iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar diledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili olarak 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili olarak 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden şu paylaşımı yaptı:
"Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatlarımızı kaybettiğimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma sürdürülmektedir." - ANKARA