Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Denizli'de konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye artık amatör ligden şampiyonlar ligine yükselmiş, bölgemizde de dünyada da konjonktürel gidişata yön veren bir konuma gelmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye artık amatör ligden şampiyonlar ligine yükselmiş, bölgemizde de dünyada da konjonktürel gidişata yön veren bir konuma gelmiştir." dedi.

Bakan Işıkhan, Denizli'deki programları kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti, bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Işıkhan burada yaptığı konuşmada Denizli'nin eşsiz tabiatı, verimli toprakları, tarihi, üretim ve kalkınma gücüyle önemli bir kent olduğunu söyledi.

Işıkhan, Denizli'ye 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta, eğitimde, turizmde, sanayide, ulaşımda çok büyük hizmetler yapıldığını belirtti.

" Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz"

Bölgede başlayan ve tüm dünyaya yayılmak istenen çatışma iklimine rağmen Türkiye'nin ekonomi ve dış ticaret başta olmak üzere her alanda karşılaşabileceği riskleri belirlemek ve bunlara karşı koyacak önlemleri almak için her türlü çalışmayı yaptığını ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"İçimizdeki bazı ideolojik komplekslerinden kurtulamamış zihniyetler kabul etmese de şu bir gerçektir; Türkiye artık amatör ligden şampiyonlar ligine yükselmiş, bölgemizde de dünyada da konjonktürel gidişata yön veren bir konuma gelmiştir. Özellikle yaşanan son gelişmeler bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sebeple sorumluluklarımıza daha fazla sarılmak, görevlerimizi daha büyük bir ciddiyetle yapma zorunluluğumuz var. Sizler teşkilatlarımızla birlikte sahada, bizlerse karar ve icra mekanizmalarında ülkemizin ve milletimizin geleceği için daha çok çalışmak, daha çok üretmek zorundayız. Biz ülkemiz ve bölgemiz adına, yüzünü ülkemize çevirmiş tüm gönül coğrafyalarımız adına Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise Orta Doğu'da İsrail'in devam ettirmek istediği, ABD'nin de ona tabi olduğu bir savaşın yaşandığını söyledi.

Savaşın başladığı gün 170 civarında kız çocuğunun katledildiğini hatırlatan Zeybekci, "Haksız, hukuksuz hiçbir gerekçeye dayanmayan bir savaş. Dünyada bu zulüme, soykırıma, haksızlığa tek başına en yüksek sesi çıkaran bir Türkiye var. Tabii ki bu süreçte tüm dünyadan daha az etkileniyoruz Türkiye olarak. Hürmüz ve Basra Körfezi'ne bağımlılığımız enerji olarak yüzde 10'un altında. Bu Hindistan'da yüzde 70, Çin'de yüzde 50 seviyesinde. Cumhurbaşkanımızın zamanında o riskleri dağıtma öngörüsüyle Türkiye, Hürmüz ve Basra'dan hiçbir şey almasa bile enerjide hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bakan Işıkhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

