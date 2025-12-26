AK Parti Denizli Milletvekili Özkan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaldırılmasına karşı çıktığını belirtti. Özkan, mevcut sembolün vatandaşların onayı olmadan kaldırılmasının kamu kaynağı israfı olduğunu söyledi.
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Özkan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, başkan Osman Nuri Boyacı ve üyelerle sohbet etti.
Merkezefendi Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaldırılmasına tepki gösteren Özkan, şunları kaydetti:
"Oradaki tank, milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu mahşeri vicdanın simgesidir. Bu sembolün kaldırılmasını samimi bulmuyorum. Sanat anlayışı çerçevesinde yeni çalışmalar yapılabilir. Ancak mevcut bir sembolün vatandaşlara sorulmadan kaldırılmasının kamu kaynağının israfı anlamına gelir. O yüzden meydanın eski haline getirilmesi gerekiyor."
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Boyacı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.