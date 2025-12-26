Haberler

AK Parti Denizli Milletvekili Özkan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaldırılmasına karşı çıktığını belirtti. Özkan, mevcut sembolün vatandaşların onayı olmadan kaldırılmasının kamu kaynağı israfı olduğunu söyledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özkan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, başkan Osman Nuri Boyacı ve üyelerle sohbet etti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaldırılmasına tepki gösteren Özkan, şunları kaydetti:

"Oradaki tank, milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu mahşeri vicdanın simgesidir. Bu sembolün kaldırılmasını samimi bulmuyorum. Sanat anlayışı çerçevesinde yeni çalışmalar yapılabilir. Ancak mevcut bir sembolün vatandaşlara sorulmadan kaldırılmasının kamu kaynağının israfı anlamına gelir. O yüzden meydanın eski haline getirilmesi gerekiyor."

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Boyacı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var