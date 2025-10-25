Haberler

Çağlayan'da İmamoğlu gerginliği erken başladı

Çağlayan'da İmamoğlu gerginliği erken başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çağlayan Meydanına çağrı yapması üzerine akşam saatlerinde Çağlayan Meydanı'na gelen ve ses sisteminin bulunduğu seçim aracı gerginliğe neden oldu. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçim aracının önünün sivil araçla kesildiğini yazdı.

  • Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre'den Türkiye'ye dönme kararı aldı.
  • Özgür Özel, İstanbulluları Çağlayan Adliyesi'ne destek için çağırdı.
  • Çağlayan Meydanı'na gelen bir seçim aracı gerginliğe neden oldu.
  • CHP Milletvekili Umut Akdoğan, parti otobüsünün sivil araçla engellendiğini belirtti.

Marmara Cezaevi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün başlatılan casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirileceğinin öğrenilmesi sonrası sıcak gelişmeler yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU KARARI

Söz konusu gelişmenin basına da yansımasının ardından İsviçre'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkeye dönme kararı aldı.

"Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum" diyen Özel, "Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu'na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAYAN'DA İMAMOĞLU GERGİNLİĞİ

Akdoğan yaptığı paylaşımda "Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesinin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar. Aracın arızalı olduğunu söylüyorlar. Araç arızalı değil polis tarafından durduruldu. Sahibi uzaklaştırıldı. Bu kanunsuz emri veren kim?" ifadelerini kullandı.

