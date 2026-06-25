IHAAW172214-SIY/25-06-2026

- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Musul'da Türkmen yetkililerle bir araya geldi

Abdulkadir Hacıoğlu

MUSUL (İHA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Musul'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Musul vilayetini gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında temaslarına devam ediyor. Büyükelçi İnan ve beraberindeki heyet, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Türkmen yetkililerle bir araya geldi. Büyükelçi İnan, ITC Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ile Musul İl Başkanlığı yöneticileri tarafından karşılandı. Görüşmede, Irak'taki son siyasi gelişmelerin yanı sıra Türkmenlerin durumu ve beklentileri ele alındı.

Musul ziyareti öncesinde Telafer'de temaslarda bulunduğunu belirten Büyükelçi İnan, Telafer Kaymakamı ve Irak Türkmen Cephesi Telafer İl Başkanı ile görüştüğünü söyledi. Telafer'in ardından Musul'da yeniden ibadete açılan Yunus Camii'ni ziyaret ettiklerini ifade eden İnan, "Yunus Camii son derece güzel bir eser olmuş. Sabah saatlerinde Musul Valisi ile de görüştük. Görüşmemizde Musul ile Türkiye arasındaki iş birliği konularını ele aldık" dedi.

İnan, Türkmen toplumunun gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Büyükelçi İnan ayrıca, Musul'daki Süryani Katolik Piskoposu ile de görüşeceğini kaydetti.

Türkmenlere bakanlık güvencesi

ITC Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar, Türkmenlerin yeni Başbakan Ali Zeydi hükümetinde bir bakanlıkla temsil edileceğini açıkladı. Bayraktar, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa ve Büyükelçi Anıl Bora İnan'ın yürüttüğü temaslar sonucunda Türkmenlere yeni hükümette bir bakanlık verilmesi konusunda güvence alındığını belirterek, "Bu adımın Irak Türkmenleri için olumlu sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz. Gerek valilik gerekse bakanlık düzeyindeki bu kazanımların Türkmen milletinin yararına olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

(ABA-HA-D)

25.06.2026 17: 25: 28 TSI

NNNN - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı