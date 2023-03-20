Büyük Türkiye Hareketi lideri Ömer Faruk Başaran, CHP'den aday oldu

Ünlü iş insanı ve siyaset adamı Ömer Faruk Başaran, 14 Mayıs seçimlerde CHP'den vekil aday adayı oldu. Başaran, "İçinde bulunduğumuz buhranlı günlerin geçmesi ve büyük Türkiye hayaline ulaşılması için Cumhuriyetin ilk partisi ve Türkiye siyasetinin amiral gemisi olan CHP'den aday olmak zaruri bir hal almıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli iş adamlarından, Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Kurucu Başkanı, Türkiye Patronlar Platformu (TPP) Genel Başkanı Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Gebze Ticaret Odası eski Başkanı İbrahim Başaran'ın oğlu, sanayici, iş adamı, aile şirketi olan Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran (CHP) Cumhuriyet Halk Partisinden aday oluyor.

ÜLKE İÇİN GÖREV ALMAYA HAZIR

Ünlü iş insanı ve siyaset adamı Ömer Faruk Başaran'ın siyaset arenasında yer alma kararı almasının ciddi bir geçmişi bulunmakta. Şu an CHP'den aday olması da Türkiye için görev almaya hazır olduğuna işaret ediyor.

"ADAY OLMAK ZARURİ BİR HAL ALMIŞTIR"

CHP'den aday olan Ömer Faruk Başaran, "İçinde bulunduğumuz buhranlı günlerin geçmesi ve büyük Türkiye hayaline ulaşılması için Cumhuriyetin ilk partisi ve Türkiye siyasetinin amiral gemisi olan CHP'den aday olmak zaruri bir hal almıştır." dedi.