Büyük Taarruz'u anmayan Kılıçdaroğlu eleştirilerin odağında

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından birisi. Buna rağmen; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Büyük Taaruzu' anmaması tepki çekti.

Büyük Taaruz'un 101. yılında 26 Ağustos'ta başlayan anmalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hiçbir mesaj yayımlamaması büyük tepki topladı.

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihe yazılan en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan Büyük Taaruz'u anmaması eleştirilere konu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı.