Büyük Birlik Partisi'nden Bursaspor'a ziyaret

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz'a ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz'a ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Özlüce Bursaspor İbrahim Yazıcı tesislerinde gerçekleşen ziyarete Alfatlı ile beraber İl Başkanı Haldun Filizli, milletvekili adayları Erhan Altan, Hasan Uslu, İl Başkan Yardımcısı Ö. Faruk Alfatlı da katıldı. Sıcak ve samimi ortamda geçen ziyarette Alfatlı, "Bursaspor'un Bursa'da yaşayan herkesi kapsayan ortak paydasıdır. Bursa'nın değerlerinin ve Bursalı kimliğinin daha fazla tanınması konusunda sporun gücü çok önemlidir. Bunun için Bursaspor'un en kısa zamanda süper ligde şampiyonluk mücadelesi verecek duruma gelmesi gerekiyor. Bunun içinde Bursa'da yaşayan herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ben veya arkadaşlarım seçildiği takdirde ilk milletvekili maaşımızı Bursaspor'a bağışlayacağız" dedi.

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz da göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmalarını anlattıktan sonra şu şekilde konuştu;

"Hedeflimiz gelecek sezon ilk önce 1. lige çıkmak. Ardında geçmişte olduğu gibi önce süper lige sonrasında tekrar süper ligde şampiyon olacak bir Bursaspor oluşturmak" dedi.

Banaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ekrem Alfatlı ve ekibine Bursaspor forması hediye ederek, ziyaretleri ve Bursaspor'a destekleri için teşekkür etti. - BURSA