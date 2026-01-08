Haberler

AK Parti İl Başkanı Gürkan Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri için temaslarda bulundu

AK Parti İl Başkanı Gürkan Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri için temaslarda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın fethinin 700. yılına dair kutlama programının hazırlıklarını Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerle sürdürdü. Kültür ve Turizm Bakanı ile birçok milletvekilinin katıldığı toplantıda, kutlama programının tarihi ve kültürel önemi vurgulandı.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın fethinin 700. yılına dair kutlama programı için yürütülecek hazırlıklara ilişkin Ankara'da temaslarda bulundu.

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Muhammed Müfid Aydın ve ilgili kurum temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi.

Bursa'nın fethinin 700. yılına dair kutlama programı için yürütülecek hazırlıkların konuşulduğu görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Davut Gürkan, fethin bir medeniyet anlayışının, adaletin ve irfanın Anadolu'ya kök salması anlamı taşıdığını ifade etti.

Gürkan, Bursa'nın fethinin 700. yılında şehir adına tarihi bir sorumluluğu omuzlarında hissettiklerini belirterek, kutlama programına yönelik hazırlıkların, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yürütüleceğini aktardı.

Değerlendirmelerin Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve ilgili genel müdürlerin de katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Gürkan, "Medeniyetimizin bize yüklediği tarihi misyon ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şehrimizi ve ülkemizi gelecek hedeflerine taşımak adına güçlü bir iradeyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile Bursa Milletvekilleri daha sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı da ziyaret etti.

Gürkan, Bakanlığın Bursa'da devam eden ve planlanan yeni yatırımlar ile projelerin değerlendirildiği görüşmede, geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan yangınlarda zarar gören bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi, ormanların korunması ile doğal yaşamın desteklenmesi gibi birçok konunun ele alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Politika
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir: Benim bebeğim belediye mi?

Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir