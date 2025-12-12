Bursa'da 'Türkiye Sohbetleri' toplantısı düzenlendi

Bursa'da Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye'nin, 41 yıllık terör belasından ülkeyi kurtarma hedefi olduğunu söyledi.

Uçum, Terörsüz Türkiye hedefinin, dış Kürt sorununa ilişkin dayatmaları da büyük ölçüde çözeceğini ifade etti.

Devletle bütünleşme meselesinde yaşanan pratik sorunların o ülkelerin kendi sorunu olduğunu dile getiren Mehmet Uçum, Türkiye'nin ülkelerin birliğini esas alan bir şekilde bölgedeki Kürtlerin devletleriyle ilişkilerini güçlendirecek destekleri de vereceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da toplantıda sunulan farklı görüşleri bir rapor haline getirip devletin ilgili birimlerine arz edeceklerini söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir perspektif olduğunu belirten Oğan, "Bu perspektifin en önemli taşıyıcı sütunlarından biri elbette Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecidir. Bu geçiş, Türkiye Yüzyılı'nın önümüzdeki süreçte tam bağımsız, güçlü, müreffeh, adil ve insanlığa örnek olabilecek bir Türkiye idealinin temellerinden biridir." dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın da konuşma yaptığı programda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve katılımcılar da görüşlerini paylaştı.