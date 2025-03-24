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Bursa'da 'İmamoğlu' protestosu: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

Bursa'da 'İmamoğlu' protestosu: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı
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Bursa'da, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gruba, polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın müdahale sırasında gözünden yaralandığı öğrenildi.

Bursa'da, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasını ve görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla Millet Bahçesi'nde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti.

Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan gerginlik arbedeye dönüşürken, torpil ve meşale gibi yanıcı madde atan göstericilere polis müdahale etti. TOMA ile su sıkan polis ekipleri biber gazı da kullandı. Öte yandan, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

CHP İL BAŞKANI YARALANDI

Müdahale sırasında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da gözünden yaralandığı öğrenildi. CHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralandı. Yeşiltaş'ın tedavisi hastanede devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıreşit bağcı:

HEP ELIN COCUGUMU YARALANCAK BUNLAR MUFLIS TÜCCAR GIBILER BAŞKASININ SERMAYESI ILE TİCARET YAPMAYA ALISMISLAR KOLAY GWNCLERE CIKIN SOGAA DEMESI

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