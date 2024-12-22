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Bursa'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" yapıldı

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Bursa'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bursa'da "Ak Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, delegeler 5 soruluk anket formu doldurdu.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, programda yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin sadece bir siyasi parti değil aynı zamanda Türk milletinin omurgası olduğunu söyledi.

Ak Parti'nin dünya mazlumlarının umudu olduğunu belirten Dalkılıç, "Bizler AK Parti kadroları olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak tek bir yere bakıyoruz. Liderimiz nereyi işaret ediyorsa oraya bakıyoruz. Başka ilgilendiğimiz bir şey yok çünkü bizim liderimiz sadece siyasi parti lideri değil. Türkiye'nin gururu Recep Tayyip Erdoğan varsa Türkiye'de onurlu ve umutlu yaşamanın da adresi AK Parti'dir." dedi.

Dalkılıç, AK Parti'nin 23 yıldır Türkiye'nin her ilçesinde, köyünde, mahallesinde ve sokağında izi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 23 yılda büyük yol kat ettiğini aktaran Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Bizler umudu kalmamış bir Türkiye'yi devraldığımızda hamdolsun duble yol olduk, milletimizin yanında olduk. Savunma sanayinde İHA olduk, SİHA olduk, TCG Anadolu olduk, milletimizin umudu olduk. Teröristlerin tepesine bela olduk hamdolsun. Bizler hastane kapılarında senet imzalayıp cenazelerini alan bir milletin evlatlarıyken, bugün şehir hastanelerinde doktor seçme hakkına sahip bir milletin umudu olduk."

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'de var olan askeri, bürokratik ve medya vesayetiyle mücadele ettiğini dile getirdi.

Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki vesayet odaklarıyla mücadelesinin yanı sıra "One minute" çıkışıyla da dünyadaki vesayet odaklarıyla mücadele edeceğinin mesajını verdiğini anlattı.

Erdoğan'ın mazlum coğrafyaların ve ülkelerin ilham kaynağı olduğunun altını çizen Salman, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız bugün İsrail'e karşı her platformda Gazze'nin meselelerini, Suriye'nin meselelerini dile getirirken, bir taraftan dünyanın problemleriyle boğuşurken, dünyadaki adaleti, hakkaniyeti tesis etmeye çalışırken bir taraftan da bugün ortak akılla il delegeleri toplantısında bizlerin, sizlerin, il delegelerimizin de fikirlerini, düşüncelerini önemsiyor."

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise AK Parti'nin Türkiye'de 23 yıldır hayata geçirdiği hizmetlerin, teşkilat mensuplarının emekleri sayesinde olduğunu dile getirdi.

AK Parti teşkilatı olarak sadece kendileriyle yarıştıklarını ifade eden Gürkan, "Hiçbir zaman için yeter demedik. Yetti demedik. Daha fazla ne yapabiliriz? O hizmetin derdine düştük. Her defasında ve her seçimde milletimizin bize vermiş olduğu mesajların üzerinde çalıştık. Bunlardan ders çıkardık." diye konuştu.

Gürkan, AK Parti'nin en önemli özelliğinin, kongrelerle beraber yenilenme sürecini başlatmak olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolay değildir ilçe başkanlığı yapmak, teşkilatta görev almak, belediye başkanlığı yapmak ve bununla beraber kadın kollarında ve gençlik kollarında çalışmak. Emek ister, gayret ister, fedakarlık ister. Çok şükür bundan sonraki her süreçte de biz teşkilatımızla beraber yine inanç ve şevkle yol yürüyeceğimize gönülden inanıyoruz. Kongre süreçleri bir bayrak yarışıdır ama bizim teşkilatın en önemli özelliği de bayrak yarışında, bayrağı teslim edenin bayrağı teslim edenlerle beraber yol yürümesidir. Bu bütün partilerin özendiği ve gıpta ettiği bir özelliğimiz."

Programda, AK Parti Genel Merkez Bursa İl Koordinatörü Nazlı Ergül, önceki dönem AK Parti Bursa İl başkanları Şevket Orhan ve Hayrettin Çakmak, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da birer konuşma yaptı.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son bulan programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Muhammed Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Politika
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