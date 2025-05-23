Bursa'da adalet hizmetlerine yeni yatırımlar

Bursa'da adalet hizmetlerine yeni yatırımlar
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri, Harmancık ilçesinde ise Asliye Hukuk, Asliye Ceza, Sulh Hukuk, Sulh Ceza Hakimliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı kurularak yeni adliye müjdesini verdi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri, Harmancık ilçesinde ise Asliye Hukuk, Asliye Ceza, Sulh Hukuk, Sulh Ceza Hakimliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı kurularak yeni adliye müjdesini verdi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'da adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla önemli yatırımların hayata geçirileceğini duyurdu. Gürkan, Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerine 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri kurulacağını, Harmancık ilçesine ise Asliye Hukuk, Asliye Ceza, Sulh Hukuk, Sulh Ceza Hakimliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı kurularak yeni adliye kazandırılacağını açıkladı.

Gürkan, bu yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere, Harmancık TOKİ Konutları ile Devlet Hastanesi arasındaki yolun yapımına destek veren AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Bursa milletvekillerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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