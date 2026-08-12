Burkina Faso'da 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Burkina Faso'nun kuzeybatısında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Burkina Faso devlet televizyonu RTB'nin haberine göre, güvenlik güçleri, terörle mücadele kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Sourou bölgesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında örgütün elebaşlarından birinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Burkina Faso, son yıllarda özellikle ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde El Kaide ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı grupların saldırılarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA