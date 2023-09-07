Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Zabıta Haftası'nı kutladı

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 1-7 Eylül arası kutlanan Zabıta Haftası 197.yılı nedeniyle belediye zabıta ekipleriyle bir araya geldi.

Başkan Deveciler, zabıta müdürlüğü biriminde çalışan mesai arkadaşlarının tek tek haftasını kutladı. Böyle önemli bir günde bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi'ni her koşulda özveri ile temsil ediyorsunuz. Güvenliği ve huzuru sağlamakta etkin rol alıyorsunuz, Vatandaşımızın huzur ve mutluluğu için gündüz gece demeden emek döküyor, büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz vermiş olduğunuz emekler ve yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyorum." dedi.

Daha sonra zabıta teşkilatına yönelik başarı temennilerinde bulunan başkan Deveciler, "Vermiş olduğunuz emekleri ve yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyor, tüm çalışma arkadaşlarımın bu özel gününü içtenlikle kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. - BALIKESİR