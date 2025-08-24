Burhanettin Duran: Zafer Haftası Geçit Töreni, Türkiye'nin Savunma Gücünü Gözler Önüne Serdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istiklal ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını öne çıkardığını belirtti. Duran, donanmanın geçişinin Türkiye'nin Mavi Vatan'a sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'nda yapılan geçit töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istiklal ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran açıklamasında, "Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit töreni, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin istiklal ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.

Duran, donanmanın görkemli geçişinin Türkiye'nin savunma gücünün ulaştığı seviyeyi ve Mavi Vatan'a sahip çıkma iradesini bütün dünyaya ilan ettiğini vurguladı. Açıklamasında Savarona'ya da değinen Duran, "Milletimizin tarihi hafızasında müstesna bir yere sahip olan Savarona'nın da yeniden denizlere kavuşması, geçmişimizle bağımızı tazeleyen ve gururumuzu artıran bir sembol olmuştur" dedi.

Duran, Türkiye'nin güçlü yarınlara yürüyüşünün gençliğin sahip olduğu ilham ve vizyonla daha da güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Zafer Haftamız şimdiden kutlu olsun" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Mario Balotelli, Türkiye'ye geri dönmek istiyor! İşte haber gönderdiği takım

Balotelli Süper Lig'den o takıma haber yolladı: Beni alın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.