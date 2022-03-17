Burhan Kuzu'nun ölmeden önce yaptığı itirafı canlı yayında paylaştı: Ah İdris'im sorma
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DEVA Partili İdris Şahin, katıldığı canlı yayında Burhan Kuzu'nun ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı. Şahin, Kuzu'ya başkanlık sistemiyle ilgili soru yönelttiğini, onun da kendisine "Ah İdris'im sorma" dediğini öne sürdü.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Türkiye'de uygulanmaya devam eden başkanlık sisteminin mimarları arasında gösterilen ve geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'yla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
KUZU'NUN İTİRAFINI AÇIKLADI
Şahin, Cem TV'de Atakan Sönmez ve CHP 4. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz'ün birlikte hazırlayıp sundukları "Not Defteri" programına konuk oldu. DEVA Partili Şahin, programda Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kurucularından AK Partili Burhan Kuzu'nun ölmeden önce kendisine yaptığı şok itirafı da açıkladı.
KUZU "AH İDRİS'İM SORMA" DEMİŞ
Kendisinin Kuzu'ya "Hocam başkanlık sistemi diye tutturdun, bütün yetkileri bir adama teslim ettin. Bu muydu senin istediğin başkanlık sistemi?" dediğini aktaran Şahin, Kuzu'nun ise kendisine cevaben, "Ah İdris'im sorma" dediğini söyledi.