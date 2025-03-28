973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tartışmalara yol açan bir fatura gündeme geldi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Alinur Aktaş döneminde ( 18 Mart 2024) seçim yasakları nedeniyle iptal edilen iftar yemeğinin bedelinin belediye tarafından ödendiğini iddia etti.

973 BİN LİRALIK ÖDEME YAPILMIŞ

Türkoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yerel seçimlerden 13 gün önce, Osmangazi İlçe Teşkilatı için iftar yemeği vermek istediğini ancak Seçim Kurulu'na yapılan itiraz üzerine organizasyonun iptal edildiğini belirtti. Ancak iptal kararına rağmen, belediyenin "Yemek ve ikram bedeli" adı altında 973 bin liralık bir fatura aldığını ve ödemenin belediye kasasından yapıldığını savunan Türkoğlu, konuyla ilgili inceleme başlatılması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu

"BÖYLE BİR SKANDAL HİÇ GÖRÜLMEDİ"

"Bu hayali bir iftardır, böyle bir skandal hiç görülmedi' diyen Türkoğlu "Bursa Büyükşehir Belediyesinde tam anlamıyla skandal var. 18 Mart 2024 tarihli 973 bin liralık bir fatura alınıyor. Bu fatura Alinur Aktaş'ın başkan olduğu Bursa Büyükşehir döneminde Osmangazi ilçesinde AKP teşkilatlarıyla yapılan iftar yemeğinin bedeli. Ancak Seçim Kuruluna itiraz edildiği için iftar gerçekleşmiyor. Buna rağmen iftarın 973 bin liralık hayali faturası var. Bu para da malum yerlere, teşkilatların seçim masraflarını karşılamaya gidiyor. Hayali iftar olur mu Allah aşkına" ifadelerine yer verdi.