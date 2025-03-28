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973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
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Alinur Aktaş döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 18 Mart 2024'de seçim yasakları nedeniyle iptal edilen iftar yemeğinin faturasının belediyeye kesildiği ve ödemenin belediye kasasından yapıldığı ortaya çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tartışmalara yol açan bir fatura gündeme geldi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Alinur Aktaş döneminde ( 18 Mart 2024) seçim yasakları nedeniyle iptal edilen iftar yemeğinin bedelinin belediye tarafından ödendiğini iddia etti.

973 BİN LİRALIK ÖDEME YAPILMIŞ

Türkoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yerel seçimlerden 13 gün önce, Osmangazi İlçe Teşkilatı için iftar yemeği vermek istediğini ancak Seçim Kurulu'na yapılan itiraz üzerine organizasyonun iptal edildiğini belirtti. Ancak iptal kararına rağmen, belediyenin "Yemek ve ikram bedeli" adı altında 973 bin liralık bir fatura aldığını ve ödemenin belediye kasasından yapıldığını savunan Türkoğlu, konuyla ilgili inceleme başlatılması gerektiğini ifade etti.

973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendiİYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu

"BÖYLE BİR SKANDAL HİÇ GÖRÜLMEDİ"

"Bu hayali bir iftardır, böyle bir skandal hiç görülmedi' diyen Türkoğlu "Bursa Büyükşehir Belediyesinde tam anlamıyla skandal var. 18 Mart 2024 tarihli 973 bin liralık bir fatura alınıyor. Bu fatura Alinur Aktaş'ın başkan olduğu Bursa Büyükşehir döneminde Osmangazi ilçesinde AKP teşkilatlarıyla yapılan iftar yemeğinin bedeli. Ancak Seçim Kuruluna itiraz edildiği için iftar gerçekleşmiyor. Buna rağmen iftarın 973 bin liralık hayali faturası var. Bu para da malum yerlere, teşkilatların seçim masraflarını karşılamaya gidiyor. Hayali iftar olur mu Allah aşkına" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıatilla orhan:

yapasa akp yapar şaşırdık mı hayır. neyse ki artık chp belediyesi

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Haber YorumlarıMengele:

Sacma sacma suclama belediye kendisi yemek yapmiyor siparis yapiyor bir lokantaya lokanta yemegi hazirliyor birden iptal oluyor peki esnaf simdi ne yapsin yemegi cöpemi atsin fszladan yemek yapmis belediye icin mecbur ödiyeceksin ister ye ister yeme

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Haber YorumlarıNoktaa:

Hani soruşturma hani adalet yanarım devletimin ne hale düştüğüne yanarım.

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Haber YorumlarıErdal_19:

Maaşı milletin vergisinden al. Oturduğun yerde para kazan. Yetmezmiş gibi bir de milletin rızkını çal çırp. Üstüne maaşlar az diye kıyameti kopar. İğreniyorum sizden.

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Haber YorumlarıTroll skci:

bence bunuda İmamoğlu yapmıştır supanallah

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Haber YorumlarıRegaip CAN:

yolsuzluk CHP yapınca yapınca her yere CHP yazıyonuz, AKP olunca haberde CTRL F ile buluyoz.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Vatandaşa yazık. Gereksiz masraf,,kamu giderleri vb ne kadar ödeme varsa onlara yıkılıyor. Bugüne kadar sesini çıkarmadılar, el insaf ya. Kuru tutmak için icad edilen KKM nin giderlerini neden ben ödüyorum i zamlar üst üste gelirken ,asgari ücretin de altında kalan maaş zammıyla bana neden ödettiriliyor ,,,

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Siz kafayı mı yediniz? Yasadan hukuktan da haberiniz yok. Bunlar suç değil ki. Pataya kumsalından kum çalan kıytırık ilçe başkanını yargılamak yerine kaymakam bile tutanak tutan bekçiyi görevden almaya çalıştı. Hani Ankaraya aday olup da sözde babadan kalma mirası saklayan şahıs noldu? Kardeşleri yalanlamıştı. Ya da peçeteye elden saatin parasını aldım diye fatura sayan şahıs. Altın kaçakçılığı yaparken yakalanan siyasi, ya da uyuşturucu ile yakalanan özel uçak. Hepsi bakara makara. Anlaya tabii

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Haber YorumlarıFikriye:

AKPartinin 20 yıldır yaptığı olaylar, devletin kasasından kendi doymayan midelerini beslemek. Ama onlara genel af var, onlara bu dünyada sorgu yok. Müslüman olsalar ve ahiret inançları olsa yapmazlar zaten. Müslümanlıkta kul hakkı vardır, ama bunların kitabında yok.

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

taahütlü ihaleyse ödemek zorundadır belediye yada şahıs bide 973bim tl denilen bir rakam eko im amoğlunun milyar dolarlarının yanında

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