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Bundeswehr, casusluk riski nedeniyle Çin yapımı İHA ve araçlara kışla yasağı getirdi

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Bundeswehr, casusluk riski nedeniyle Çin yapımı İHA ve araçlara kışla yasağı getirdi
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Almanya Silahlı Kuvvetleri, casusluk ve güvenlik riskleri nedeniyle Çin yapımı küçük İHA'ların kışla ve eğitim alanlarında kullanımını yasakladı. Personelin Çin üretimi özel otomobillerinin de askeri tesislere girişi yasaklandı.

Almanya Silahlı Kuvvetleri, casusluk ve güvenlik riskleri nedeniyle bugüne kadar eğitim amaçlı olarak kullanılan Çin yapımı insansız hava araçları ile personelin Çin üretimi özel otomobillerinin askeri kışlalara girişini yasakladı.

Almanya'da artan casusluk faaliyetleri ve güvenlik endişeleri, Alman Silahlı Kuvvetlerini (Bundeswehr) yeni önlemler almaya yöneltti. Alman medyasında yer alan haberlere göre Bundeswehr, güvenlik riskleri nedeniyle Çin yapımı tüm küçük insansız hava araçlarının (İHA) kışlalarda ve eğitim alanlarında kullanılmasını yasakladı. Daha çok eğitim amacıyla kullanılan, küçük boyutlu ve daha önce Çinli üreticilerden temin edilen İHA'ların artık kullanılmaması yönündeki talimat, Bundeswehr birliklerine gönderildi. Talimatta ayrıca Çin üretimi İHA'ların envanterden çıkarılması istendi.

Kışlalara gönderilen talimatta ayrıca askeri personelin şahsi kullanımında olan Çin üretimi otomobillerin de askeri tesislere girişinin yasaklandığı bildirildi.

Haberlere göre Bundeswehr komuta kademesi, küçük insansız hava araçlarının, tatbikatlara ilişkin hassas verileri, kışla ve eğitim alanlarının görüntülerini ya da Alman silah sistemleri hakkındaki bilgileri Çin istihbarat servislerine aktarabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle söz konusu yasağın hayata geçirildiği ifade ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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