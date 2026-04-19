Kırklareli'nde Bulgaristan seçimleri için çifte vatandaşlar sandık başına gitti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Bulgaristan seçimleri için çifte vatandaşlar sandık başına gitti. Son 5 yılda 8'inci kez sandık başına giden Bulgaristan vatandaşları, yurt dışında da oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları için farklı illerde toplam 27 sandık kurulurken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de 8 Kasım Ortaokulu'nda oy verme işlemleri yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gelen çifte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Görevliler tarafından kimlik belgeleri kontrol edilen çifte vatandaşlar, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.Seçmenler, demokratik haklarını kullanmak üzere sıraya girerken, okul çevresinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Oy verme işlemlerinin gün boyu devam etmesi beklenirken, yetkililer sürecin sorunsuz şekilde sürdüğünü belirtti.Bulgaristan'da siyasi istikrarın yeniden sağlanması amacıyla gerçekleştirilen seçimler, hem ülke içinde hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. - KIRKLARELİ

