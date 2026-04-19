Bulgaristan 5 yılda 8'inci kez sandık başında: Türkiye'de 27 sandık kuruldu

Bulgaristan'daki erken genel seçimler için İstanbul'da oy verme işlemi başladı. Beşiktaş'ta sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemiyle, seçmenler sandık başındaki yerini aldı. İstanbul'da kurulan sandıklarda yoğunluk yaşandığı görüldü.

Bulgaristan'da son 5 yıldır devam eden siyasi istikrarsızlık nedeniyle seçmenler bir kez daha sandık başına gidiyor. Ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin katılımıyla gerçekleştirilecek erken genel seçimler, son 5 yıl içinde yapılan 8'inci seçim olma özelliği taşıyor. Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları için de birçok ülkede sandık kurulurken, Türkiye genelinde toplam 27 noktada oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

İstanbul'da Bulgar vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan noktada bulunan Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıklarda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Sabah erken saatlerde oy vermek için sandık başına gelen Bilal Yıldırım "Bulgaristan seçimleri ile ilgili görevimizi yapmaya geldik. Sultangazi'deyiz üç-beş yıldır buradayız. Oy atacağımız partiyi tam tanımıyoruz seçim sonucu ne olur bilemiyorum. Biraz haklarımızı gasp ettiler. Onları düzeltmek lazım. Bizim orada emeğimiz var bizim emeğimizi gasp ettiler. Emekli maaşımız düzgün değil. Düşük maaşlarımız bu konu ile ilgili bir şeyler yapılsın" dedi.

Oy kullanmaya gelen Hatice Akçay ise " Haklarımızı almak için oy kullanıyoruz. Orda da haklarımızı almak, biz ile ilgili partilerin kazanmasını istiyoruz. Rahat giriş-çıkış olsun" ifadelerini kullandı.

Bir başka seçmen Mehmet Cesur ise "Bugün vatandaşlık görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sabah erken geldik diye düşünüyorduk ama bayağı bir yoğunluk var. Bu bizim için iyi bir şey. Herkes görevini layığı ile yerine getirirse olaylar daha farklı gelişir bu da iyi olur. Hepimiz için iyi olur" şeklinde konuştu.

Oy kullanmaya gelen Ayşe Şen " Hak eden kazansın. Bir oy kaçırmadık bu zamana kadar. Türklük orada da olsa kaybolmasın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
