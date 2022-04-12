Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ekonomi adeta yangın yerine dönüşmüş durumda. Halkımızın sofrasındaki yangın her geçen gün daha da büyüyor. Yaşam mücadelesinin, geçim mücadelesinin önüne geçtiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, pazar günü HDP Ankara İl Örgütünün kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek, Ankara il eş başkanlarına ve yönetimine başarılar diledi.

İl eş başkanlarıyla yaptıkları toplantıları anlatan Buldan, gelecek hafta da hem kadın meclisi hem Parti Meclisini toplayarak süreçleri detaylarıyla tartışmaya ve bir yol haritası belirlemeye devam edeceklerini söyledi.

Ekonominin adeta yangın yerine dönüştüğünü savunan Buldan, "Halkımızın sofrasındaki yangın her geçen gün daha da büyüyor. Yaşam mücadelesinin, geçim mücadelesinin önüne geçtiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Ekonomide yaşanan felaket öyle iktidarın iddia ettiği gibi 'geçici bir durum' değildir. AKP-MHP kriz ittifakı iktidarda kaldığı sürece çöküş de ne yazık ki kalıcıdır. Yaptıkları siyasete bakıyoruz; halkı çöküşe, hayat pahalılığına, yüksek zamlara, çürük sisteme, çürük domatese, ezik bibere, bayat ekmek kuyruklarına alıştırmaya çalıştıklarını gözlemliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Hayat pahalılığının farkındayız. Milleti enflasyona ezdirmeyeceğiz." dediği ocak ayından bu yana her şeye yüzde 100 zam yapıldığını ifade eden Buldan, "Enflasyon TÜİK'in hesap oyunlarına rağmen yüzde 62'ye dayandı ve her ay tırmanmaya da devam etmektedir. Kontrolü kaybeden, ne dedilerse tersini yaşatan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu artık bu toplumun, ülkede yaşayanların bilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın enflasyonla mücadele etmediğini ileri süren Buldan, enflasyonun sebebinin iktidarın kendisi olduğunu iddia etti.

Pervin Buldan, iktidarın durumunu çok iyi özetleyen bir Hazine ve Maliye Bakanının olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 Aralık ayında 'Enflasyon şubatta düşecek.' dedi. Şubat geldi dayandı, bu kez 'Martta ve nisanda düşecek.' dedi. Nisan geldi, bırakın düşmeyi daha da artan bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımızı da söylemek isterim. Baktı olmuyor şimdi de aralık ayını telaffuz etmeye başlayan bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Sanki kendisi aralık ayına kalacakmış gibi konuşan bu Hazine ve Maliye Bakanına biz şunu ifade etmek isteriz; Siz gidicisiniz, kalıcı değilsiniz. 2023'ü bile göremeyeceksiniz. Çünkü bu halk, sizin bu zamlarınız, enflasyon artışı, yaşanan ekonomik kriz karşısında elbette ki sizleri bir erken seçime zorlayacak ve erken seçimle birlikte ülke yeni bir yönetimi de seçecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm üretmek yerine "Sabırla koruk helva olur, sabredeceğiz." diyerek halka bir kez daha acı reçeteyi gösterdiğini öne süren Buldan, "Her kafadan bir sesin çıktığı bu ekonomi yönetiminin, ekonomiyi değil yalanlarla algıyı yönetmeye çalıştıklarının farkındayız. Görülüyor ki enflasyon sadece tüketici fiyatlarında yükselmiyor. Aynı zamanda iktidarın yalanlarındaki enflasyon da her ay düzenli olarak artıyor." dedi.

"Kobani davası bir turnusol kağıdıdır"

Bir sistemden hukukun çıkarılması halinde geriye sadece "çete düzeninin" kalacağını söyleyen Buldan, "Kobani kumpas davası bunun en somut örneklerinden sadece bir tanesidir. Türkiye'nin durumunu, iktidarın ne yapmak istediğini anlamak istiyorsanız Kobani davası bir turnusol kağıdıdır ve bu davaya herkesin bakmasını özellikle istiyoruz." diye konuştu.

Buldan, dün HDP Cizre İlçe binasına polis operasyonu yapıldığını belirterek, "8 arkadaşımızı dün Cizre'de gözaltına aldılar. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan HDP'nin bir ilçe binasını darmadağın ettiler, kapısını kırdılar. Ortaya çıkan resim Ukrayna'dan farksızdır." görüşünü savundu.

Cezaevlerinde yaşanan sorunlara değinen Buldan, "Cezaevlerinden her hafta birden fazla ölüm haberi geliyor." iddiasında bulundu. Cezaevinde bulunan eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk'un sağlık durumunun kötüye gittiğini ifade eden Buldan, "Buna rağmen tahliyesinin engellendiğini hepimiz görüyoruz." dedi.

Pervin Buldan, "Ne Ukrayna savaşı üzerinden sahte barış havariliğiyle fırsat ve meşruiyet oluşturma çabalarınız ne de Macaristan hayalleriniz Türkiye gerçekliğinde size iktidar sunmayacaktır. Bu iktidar biliyorsunuz, içeriden umudu kesince şimdi hayali dışarıdan kurmaya başladı ama nafile çünkü, gerçekler Türkiye'dedir, Türkiye'nin içindedir. Türkiye halklarının gelecek hayali sizin rüyanızdan daha büyüktür." ifadelerini kullandı.