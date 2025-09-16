'Bugüne kadar tahammül ettim' diyen Gürsel Tekin, ateş püskürdü

CHP İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Özgür Özel bana niye tepkili anlamış değilim. Ben kabul etmeseydim kayyum gelirdi" açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL BANA NİYE TEPKİLİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Kendisine yöneltilen "Özgür Özel size çok tepkili" sözlerine sinirlenen Tekin, "Özgür Özel bana niye tepkili anlamış değilim. Ben kabul etmeseydim kayyum gelirdi. Sayın Özgür Özel'e kırgın olduğumu buradan da ifade eteyim. Sayın Özel'le kardeşlik hukukumuz var. Ben isterdim ki arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olan, halen CHP üyesi 21 kişiyi orada yuhalataydı" dedi.

"BUGÜNE KADAR TAHAMMÜL ETTİM"

"Bugüne tahammül ettim. Genel başkanla polemik içine girmek istemiyorum, dedim" diyen Tekin, "Ama benim adım Gürsel Tekin. 40 yılımı bu partinin üstüne toz konmasın diye mücadele etmişim. Ben parti üyesi değil particiyim. CHP'nin önde olan isimleriyle, herkesle temasa girdim. Tam sorunlar çözülüyordu 24 saat sonra apayrı bir şey geldi.

Partiyi biz mi mahkemeye düşürdük? Bu sorunları biz mi yarattık? Nerede bizim dahlimiz var? Arkadaşlarımız bizi tarafsız diye önermişler. Biz bir an önce partimizi adliye koridorlarından nasıl çıkarabiliriz diye çalışıyoruz. Bugün yüzlerce arkadaşımız tutuklu. Belediye başkanları, kamu yöneticileri. Tutuklu olmalarının temel sebebi iftiracılar ve itirafçılar. İtirafçı ve iftiracılara soruşturma açmıyorsunuz, Gürsel Tekin'i, Barış Yarkadaş'ı bir gece yarısı disipline verdik, attık diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Tekin ayrıca şu sözleri sarf etti: "Sayın Kılıçdaroğlu ile ayrıştım istifa ettim. Ortada bir sorun var. Bu sorunu gelin elbirliğiyle kaldıralım. Sayın Kılıçdaroğlu ile 2 gün önce görüştüm. Aradım kendisini, selamlaştık, o kadar. Öyle bir iklim yaratıldı ki. Burada kendimize destekçi arayışı içinde değiliz. Bir sorun, sıkıntı var. Her gün tartıştığınız Türkiye'nin gündemini meşgul eden mesele var. CHP Genel Merkezi yöneticilerine 'gelin üç biz üç siz oturun, siz ne diyorsanız onu yapacağız' dedim. 'Tamam' dediler. Şimdi geldiğimiz duruma bakın. Bu sorunları çözelim.

"BİR ADIM BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Herkese saygım var. Rica ediyorum üstenci, küçümseyen bir dille, geçmişiyle sorgulayan bir anlayıştan vazgeçin. Tabii ki eleştiri haktır. Bunu kışkırtanlar için söylüyorum. Tertemiziz, veremeyeceğimiz hesap yoktur. Öyle trollerinizle saldırılardan vazgeçin. 1 milyon değil 1 milyar saldırı da olsa bir adım geri adım atmayacağını bilmelerini istiyorum."