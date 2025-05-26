Buğday Tanesi Filmine Malezya'dan Ödül

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan Buğday Tanesi filmi, Malezya Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Etkili Uluslararası Film" seçildi.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı Buğday Tanesi, Malezya Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.

Serkan Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buğday Tanesi filmimiz, Malezya Uluslararası Film Festivali'nde tam 94 ülke ve 834 film arasından 'En İyi Etkili Uluslararası Film' seçildi. Bu başarı, sadece bir filmin değil, ülkemizin başarısıdır. Engelleri aşan yüreklere, umudu büyüten herkese armağan olsun. Daha nice ödüllere hep birlikte imza atacağız." ifadesini kullandı.

Bayram'ın hayat mücadelesini konu alan 2022 yapımı film, birçok festivalden ödülle dönmüştü.