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96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, hastaneye kaldırıldı

Politika Haberleri

Buckingham Sarayı bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığını duyurdu. Prens Charles ve eşi, Balmoral'da kalan Kraliçe'nin yanına gitti.

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in doktor gözetimi altına alındığını açıkladı. Sağlığından endişe duyulan ve tıbbi gözetim altında tutulan Kraliçe için "Rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı. Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı

İngiltere Başbakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.

Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı bildirildiKraliçe 2 gün önce Başbakan Truss'ı kabul etmişti

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor. Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (2)

Başka Murat:

Acı haberi aman güzel haberleri bekliyoruz!

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BİR AYETTE CEVAP VERMEN LAZIMDI.

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