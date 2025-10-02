Haberler

Bu ülkede göğüslerine silikon yaptıran kadınlar yandı! Cezası çok ağır olacak
Kuzey Kore'de ajanlar, kadınlara yönelik "kapitalist göğüs implantı" adını verdikleri denetimlere başladı. Silikon göğüs yaptırdığı tespit edilen kadınlar ağır cezalarla karşılaşabilecek. Kadın ceza olarak çalışma kampına gönderilecek.

Kuzey Kore güvenlik birimleri, kadınların göğüs büyütme (implant) ameliyatı yaptırmasına karşı sert bir kampanya başlattı.

KUZEY KORE'DE, GÖĞÜS İMPLANTI YAPTIRANLAR ÇALIŞMA KAMPLARINA GÖNDERİLECEK

Kim Jong Un rejimi bu operasyonları "kapitalist göğüs implantı" olarak nitelendirirken, yasa dışı estetik operasyonları yapan doktorlar ile yaptıran kadınları tespit etmek için gizli ajanlar ve mahalle devriyeleri harekete geçti. Yakalanan kadınlar, çalışma kamplarına gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İLK YARGILAMA YAPILDI

Bu baskının ciddiyeti, eylül ortasında Kuzey Hwanghae Eyaleti'nin Sariwon kentinde bir kültür merkezinde yapılan açık duruşma ile ortaya çıktı. Yargılananlar, ameliyatı yapan bir tıp fakültesini yarıda bırakan öğrenci ile göğüs büyütme ameliyatı olan 20'li yaşlardaki iki kadındı.

Ameliyatlarda kullanılan silikonların Çin'den kaçak yollarla ülkeye sokulduğu ve doktorun bunları evinde kullandığı belirlendi. Mahkeme salonunda, ele geçirilen tıbbi aletler, silikonlar ve nakit paralar sergilendi. Savcı, eylemi "burjuva gelenekleriyle yozlaşmış kapitalist eylemler" olarak tanımlarken, hakim üçlünün "anti-sosyalist bir eylem" yaptığını belirterek sert bir şekilde cezalandırılacaklarını duyurdu.

Duruşmada ayrıca, güvenlik güçlerinin ameliyat yaptırdığından şüphelenilen kadınları fiziksel olarak muayene ettiği bilgisi de ortaya çıktı. Mahalle komitelerine, vücudu değişen kadınları tespit etmeleri ve hastanelere göndermeleri talimatı verildi. Bu durumun, özellikle genç kadınlar arasında büyük bir korkuya yol açtığı bildirildi.

