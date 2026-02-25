Haberler

Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya düzenlemesinin iki aşamadan oluştuğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 yaşından küçükler için bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın da anonim hesaplara yönelik bir çalışma içerisinde olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İTİBAR SUİKASTININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal medyaya ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Gürlek, "15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

"EKİP OLUŞTURDUK"

Heyetlerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak kanun yapılması için ekip oluşturduk. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa, ekibimiz çalışmaya her zaman hazırdır" dedi.

"ŞAHSA ÖZGÜ BİR DÜZENLEME OLMAYACAK"

Bakan Gürlek'e terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir soru da yöneltildi. Yasal düzenleme yetkisinin TBMM'de olduğunu belirten Gürlek, "Şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme olmayacak." dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi

Hedefteki bakana sahip çıkan Erdoğan'dan 168 isme sert sözler
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak

3 gününüz var! Başvuru yapmayan parayı alamayacak
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı