BTP İstanbul Adayı depremle ilgili projelerini aktardı: Ulusal seferberlik ilan edilmeli

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçime günler kala belediye başkan adayları projelerini aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda BTP İBB Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, Haberler.com stüdyosunda beklenen büyük İstanbul depremine yönelik önlemlerini ve projelerini açıkladı. Erdoğanyılmaz, İstanbul'da bulunan 1 milyon 170 bin binanın yüzde 70'inin 2000 yılından önce yapılan binalar olduğunu hatırlatarak "Bu binalarda mühendislik hizmeti alınmamış ve deniz kumu kullanılmış." dedi.

"ULUSAL GÜVENLİK PROBLEMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Erdoğanyılmaz, Kandilli Rasathanesi'nin de İstanbul'daki yapı stokuyla ilgili araştırmasını aktararak sözlerine şöyle devam etti;

"Olası 7.5'lik bir deprem senaryosunda İstanbul'daki 194 bin binanın orta ve üstü hasar alması, 48 bin binanın ise ağır ve çok ağır hasar alması bekleniyor. Bu, on binlerce insanımızın deprem anında, on binlerce insanımızın ise depremden sonra açlık, susuzluk, kanalizasyon sisteminin çökmesi nedeniyle salgın hastalıklardan dolayı hayatını kaybedebileceğini, ulusal güvenlik problemiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor."

"ULUSAL SEFERBERLİK İLAN EDİLMESİ GEREKİYOR"

"Böyle bir ülkede ulusal seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Siyasetçilerimizin 6.6 milyar liralık seçim yardımlarıyla İBB'nin reklama harcadığı 1.2 milyar liralık bütçeyle 30 bin insanımızın bina güçlendirme projesini hayata geçirebilecekken, siyasi tartışmalarla ulusal güvenlik problemi niteliğindeki bu durumu görmezden geliyoruz."

"DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURACAĞIZ"

Erdoğanyılmaz, konuya ilişkin çözümlerini de açıkladı;

"Biz, bu sorunların çözümü için siyasetten bağımsız bir araştırma enstitüsü kuracağız. Burada, çok değerli bilim insanlarıyla çalışacağız. En başta afet öncesi ve afet sonrası kapsamlı bir dinamik afet planı belirlememiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Sistem mühendisliğiyle bu soruna yaklaşmamız gerekiyor. Bu, birkaç diplomasız siyasetçinin masa başında verebileceği bir karar değil"

"İstanbul'da birçok bina güçlendirmeyle kurtulabiliyor. Güçlendirmenin finansmanını hiçbir siyasi partinin mevcut projeyle yapması mümkün değil. Ancak biz İBB'nin özkaynağıyla bu projeyi yapacağız."