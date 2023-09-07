Brüksel'de Müslümanlar cinsellik eğitimine karşı gösteri düzenledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çoğunluğu Müslüman yüzlerce kişi, zorunlu cinsellik eğitimi karşıtı gösteri düzenledi. Protestocular, Valonya-Brüksel Federasyonu'nun ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıflarda başlatmayı planladığı cinsellik eğitimini protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çoğunluğu Müslüman yüzlerce kişi, zorunlu cinsellik eğitimi karşıtı gösteri düzenledi.

Brüksel'de çoğunluğu Müslüman ve kadın yüzlerce kişi, Fransızca konuşan toplumun hükümeti olarak bilinen Valonya-Brüksel Federasyonu'nun ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıflarda başlatmayı planladığı, EVRAS kısaltmasıyla adlandırılan cinsellik eğitimini protesto etmek için toplandı.

Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosu'nun bulunduğu (Rue des) Colonies Bulvarında yerel saatle 13.00 civarında bir araya gelen kalabalık, "EVRAS istemiyoruz", "(Eğitim Bakanı Caroline) Desir istifa", "Çocuklarımıza özgürlük", "Çocuklarımıza dokunmayın" sloganları attı.

Parlamento'nun söz konusu taslak kararı oylayacağı genel kurul oturumunun başlayacağı 14.00'e doğru polis, ek güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda takviye ekip ve bir tazyikli su aracı sevk edildi, çevre yollar ve metro istasyonu trafiğe kapatıldı.

Oylama 16.00'da yapılacak.

Hem Müslümanlar hem Hristiyanlardan protesto

AA muhabirine konuşan Müslüman ve Cezayirli asıllı bir veli Amina Amara "Bugün burada EVRAS programına karşı çıkmak ve çocuklarımızı korumak için toplandık. Bu programa sonuna kadar 'hayır', 'hayır', 'hayır' diyoruz." dedi.

Hristiyan Belçikalı velilerden Soline Duchastel de "Çocuklarımızı özgür bırakmalarını, okulda sadece okumayı, yazmayı, hesaplamayı öğretmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kongo asıllı Belçikalı Khadidiatou Diallo da bu tür bir eğitimin ancak ebeveynlere verilebileceğini, Belçika'da ailelerin işleri nedeniyle çok sayıda yabancı öğrencinin de bulunduğunu, ülkelerine döndüklerinde zorluk çekeceklerini söyledi.

Diallo, "Cinsellik çocuklara devlet eliyle ulaştırılamaz, empoze edilemez." dedi.

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, "Bu karar bize göre aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine, öğrencilerin ve ailelerinin çıkarlarına ters düşmektedir. EVRAS programı, uygulanma şekli ve genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Eğitim Bakanı Desir ise bugün yaptığı açıklamada planlanan eğitimin çocukları korumayı amaçladığını, ailelerin endişelenmesine gerek olmadığını savunmuştu.

Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den bu yana bulunuyor ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı. Yeni taslak karar, her ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıf öğrencisinin bu dersleri almasını zorunlu tutuyor.