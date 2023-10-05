Brüksel'de binlerce kişi protesto hakkına kısıtlama tasarısını protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi federal hükümetin protesto hakkına kısıtlama getirecek tasarısına karşı gösteri düzenledi. Ülke genelinden sendikalar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan binlerce kişi, Federal Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'un önerdiği, protestolara taşkınlık çıkarma maksatlı katılan kişilerin tespit edilerek bir daha katılmalarını engellemeyi öngören tasarıyı protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi federal hükümetin protesto hakkına kısıtlama getirecek tasarısına karşı gösteri düzenledi.

Ülke genelinden sendikalar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan binlerce kişi, Federal Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'un önerdiği, protestolara taşkınlık çıkarma maksatlı katılan kişilerin tespit edilerek bir daha katılmalarını engellemeyi öngören tasarıyı protesto etti.

Botanik Bulvarı'nda yerel saatle 10.00 sıralarında toplanan kalabalık, kent merkezinde trafiğe kapatılmış caddelerden geçerek Quickenborne'un ofisinin bulunduğu binaya yürüdü.

AA muhabirine konuşan CSC Sendikasından Josbert Ntwari "Bu, gösterileri engellemek için yapılmış bir yasadır. Her şeyden önce protesto bir hak olmasına rağmen herkese suçluymuş gibi davranılma riskini doğuruyor. Belçika'da gösteri yapma hakkı uzun zamandır var ve böyle de kalmalı." ifadelerini kullandı.

CGSLB Liberal Sendikasından Katrien Allaert de federal parlamentonun onayını bekleyen tasarının barışçıl şekilde protesto hakkını kullanmak için sokağa çıkan insanların da suçlanmasına yol açmasından endişe ettiklerini söyledi.

Allaert, "Yasada barışçıl göstericilerin haklarını korumak için çok az önlem var." dedi.

FIAN Belgium isimli kar amacı gütmeyen kuruluşun temsilcisi Florence Kroff ise "Bu yasa birçok başka durum için de kullanılabilir. Belçika'da protesto hakkı ciddi risk altında." diye konuştu.

Toplu taşıma şirketleri STIB, de Lijn ve TEC'in de protestoya katılması nedeniyle Brüksel'de trafik ciddi ölçüde aksadı.