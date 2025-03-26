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Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun Darbe Girişimi İddiasıyla Yargılanmasına Karar Verdi

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Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına oybirliğiyle onay verdi. Bolsonaro, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor ve davanın siyasi bir hamle olduğunu iddia ediyor.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına oybirliğiyle karar verdi.

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya Yüksek Mahkeme'den kötü haber geldi. Mahkemenin beş yargıçtan oluşan heyeti, Bolsonaro'nun mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına oybirliğiyle karar verdi.

Yargıç Alexandre de Moraes, karar duruşmasında Bolsonaro destekçilerinin Ocak 2023'te Başkan Luiz Inacio Lula da Silva'nın göreve başlamasından bir hafta sonra hükümet binalarına düzenlediği baskına ait görüntülerei paylaşarak, bunun Bolsonaro'nun kaybettiği seçimleri itibarsızlaştırma ve üst düzey askerlerin ve siyasilerin yardımıyla "şiddet kullanarak sonucu tersine çevirme çabası" olarak nitelendirdi.

Brezilya'da 2019-2022 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Bolsonaro, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, Haziran 2023'te görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle 2030 yılına kadar siyasetten men cezası verilen Bolsonaro, davanın 2026'da yeniden devlet başkanlığı adaylığına engel olmak amacıyla açıldığını öne sürüyor.

Davanın bu yıl içinde sonuçlanması beklenirken, Bolsonaro, suçlu bulunması halinde uzun yıllar hapis cezası alabilir. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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