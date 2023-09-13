Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, Aygöl'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu ve bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Bakkalcıoğlu, Vali Aygöl'e misafirperverliği nedeniyle teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Aygöl ile makamında bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu Aygöl'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu ve bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda Vali Aygöl'e misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. - BİLECİK